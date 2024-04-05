Instagram тестує нову функцію оплати творцям за пости. Поки що вона доступна лише в трьох країнах

Соцмережа Instagram тестує «Весняний бонус» — сезонну програму, яка платитиме авторам за публікацію фото.
Цю інформацію підтвердив Business Insider представник компанії Meta, а також кілька блогерів.
Поки що програма діє лише для обмеженого кола запрошених авторів і лише в трьох країнах — США, Японії та Південній Кореї.
Адміністратор популярного вебакаунту @hugeplateofketchup8 Джексон Веймер розповів журналістам, що отримав доступ до «Весняного бонусу» 30 березня. Приблизно через чотири дні його орієнтовний заробіток становив $70.
Майк Поттер, який керує акаунтом @grippingfoodwithforce, розповів, що отримав запрошення в програму 29 березня. На 2 квітня він заробив $58.
Згідно з внутрішніми документами, які бачили журналісти Business Insider, максимальна виплата для творців обмежена сумою $30 тисяч за 30 днів участі в програмі.
Пости, що позначені як контент для певного бренду або колабораційні публікації, не підлягають монетизації за допомогою програми. Також не оплачуються будь-які пости з водяними знаками від сторонніх платформ.
- Раніше Meta в межах програми Reels Play Bonus виплачувала гроші творцям, які публікували вертикальні відео, однак програму закрили в березні 2023 року.