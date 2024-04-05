На українській станції «Академік Вернадський» завершилася річна ротація експедицій

На українській станції «Академік Вернадський» відбулася ротація річних експедицій. Команда 28-ї української антарктичної експедиції вирушила додому після року роботи на крижаному континенті, а на її місце заступає команда 29-ї УАЕ

Про це повідомив Національний антарктичний науковий центр.

2 квітня пройшла офіційна частина передачі зміни. Очільник 28-ї УАЕ Богдан Гаврилюк передав Юрію Отрубі — керівнику 29-ї, символічний ключ від «Вернадського», а також вони підписали акт приймання-передачі станції. Потому на флагштоці відбулася зміна синьо-жовтих стягів.

А вже 3 квітня учасники 28-ї зимівлі залишили станцію. Найближчим часом український криголам «Ноосфера» доправить їх, а також учасників сезонної експедиції до Чилі. Звідти полярники діставатимуться України літаками та наземним транспортом.

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У 28-ій УАЕ — 14 учасників. Цілий рік вони досліджували в Антарктиці метеорологію, біологію і геофізику, а ще підтримували діяльність станції. Зокрема, спостерігали за магнітним полем Землі, іоносферою, глобальною грозовою активністю, озоновим шаром, погодними показниками, живим світом Антарктики тощо.

Завдяки вдосконаленню звʼязку і логістики, а також використанню дронів експедиції вдалося значно розширити географію польових досліджень у морі та провести повніші спостереження за птахами і ссавцями.

У 29-й УАЕ також 14 учасників. Вони продовжать роботу попередників. Для більшості досліджень надзвичайно важливою є безперервність, адже частина рядів даних на українській станції є найдовшою в Антарктиці.