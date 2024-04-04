Особиста «справа кожного». У Міноборони пояснили, чи обовʼязково користуватись е-кабінетом військовозобовʼязаного

В Україні створюють електронний кабінет військовозобовʼязаного для кожного з таких громадян, проте чи користуватися ним — люди вирішуватимуть самостійно.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко в ефірі телемарафону.

За її словами, електронний кабінет створять для всіх військовозобовʼязаних, але його використання буде особистою «справою кожного громадянина й громадянки».

Цей новий інструмент дозволить військовозобовʼязаним передавати свої дані в зручний спосіб без необхідності фізично прибувати до ТЦК чи робити ксерокопії документів. Також в електронному кабінеті громадяни зможуть перевіряти коректність внесених про них даних.

В електронному кабінеті міститимуться лише ті дані, які від військовозобовʼязаних вимагає законодавство України. Загалом Міноборони отримає інформацію про громадян від Податкової служби, МОЗ, Мінʼюсту, МВС, ЦВК, Держміграційної служби та інших відомств.

Запустити в роботу електронний кабінет військовозобовʼязаного планують влітку 2024 року.