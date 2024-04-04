США наклали санкції на перевізника іранських товарів та його судна

Сполучені Штати запровадили нові санкції щодо Ірану проти компанії Oceanlink Maritime DMCC та її суден, бо вони перевозили товари від імені іранської армії.

Про це йдеться у пресрелізі Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США.

Вашингтон використовує санкції, щоб ізолювати Іран і послабити його здатність фінансувати бойовиків і підтримувати війну росії проти України.

Компанія Oceanlink базується в Обʼєднаних Арабських Еміратах і керує флотом із понад десяти суден, що займаються перевезеннями іранських товарів. Нещодавно одне із суден завантажило іранські товари на понад $100 мільйонів з іншого танкера, який уже перебував під санкціями.

Також США наклали санкції на кількох людей, повʼязаних із перевезенням іранських товарів.

Тепер усе майно підсанкційних компанії і людей, яке розміщене у США або під контролем американських громадян, заблокували. Під обмеження також можуть потрапити й інші люди та компанії, які сприяли роботі Oceanlink Maritime DMCC.