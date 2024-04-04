У 2023 році у світі щохвилини зникали тропічні ліси площею з 10 футбольних полів

У 2023 році у світі зникли 3,7 мільйона гектарів тропічних лісів. Тобто щохвилини зникали ліси загальною площею з 10 футбольних полів.

Такі дані 4 квітня опублікував Інститут світових ресурсів (WRI) з посиланням на дослідження Університету Меріленду.

В організації зазначили, що хоч втрати первинних лісів у Бразилії та Колумбії у 2023 році зменшились на 36 і 49% проти 2022 року, у тропічних країнах вони залишалися на рівні останніх років, а подекуди й зросли.

Демократична Республіка Конго втратила у 2023 році понад пів мільйона гектарів первинних тропічних лісів, а басейн річки Конго є останнім великим тропічним лісом, що поглинає більше вуглецю, ніж викидає.

У Болівії втрата лісів у 2023 році зросла на 27%, третій рік поспіль досягнувши найвищого показника за всю історію спостережень. Країна посіла третє місце за показником втрат лісів серед усіх тропічних країн, хоча має вполовину менші за площею ліси, ніж Демократична Республіка Конго чи Індонезія. При цьому 51% втрат лісів повʼязані з пожежами, решта — з діяльністю людей.

В Індонезії втрати зросли на 27%, хоча цей показник все ще залишається низьким, як порівняти з даними середини 2010-х.

Лаос і Нікарагуа втратили значну частину своїх незайманих тропічних лісів у 2023 році — 1,9 і 4,2% відповідно. У Лаосі сільськогосподарська експансія підживлюється попитом на сировинні товари з боку Китаю, тоді як у Нікарагуа винуватцями є скотарство та розширення сільського господарства, зазначає The Guardian.

Водночас Канада зазнала рекордних втрат лісів через пожежі — вони знищили понад 8 мільйонів гектарів.