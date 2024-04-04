Google подала до суду на розробників шахрайських застосунків у Google Play

Компанія Google подала до суду на двох імовірних криптошахраїв, які розробляють і розміщують у Google Play програми для торгівлі криптовалютою та інвестиційні платформи. Через ці застосунки шахраї обманним шляхом позбавляли користувачів грошей.

Про це повідомляє The Verge.

Компанія звинувачує двох розробників із Китаю та Гонконгу. Вони нібито з 2019 року розмістили у Google Play 87 різних шахрайських застосунків, які завантажили понад 100 тисяч людей. Google стверджує, що користувачі втратили від 100 до десятків тисяч доларів кожен.

Google заявила, що є першою компанією, яка порушила питання шахрайства в суді. Компанія уже заблокувала в Google Play деякі застосунки, які вважала шахрайськими. Також Google заявила, що зловмисники зашкодили і їй самій, оскільки це підриває довіру до її магазину застосунків, а на розслідування шахрайства компанія вже втратила понад $75 тисяч.

Google стверджує, що розробники створювали шахрайські програми, які пропонують обмін криптовалютою та інвестування, а потім розміщують їх у Google Play як легальні застосунки. Потім шахраї заманювали користувачів на свої платформи через рекламні YouTube-ролики і спам-розсилки, які починаються з повідомлень на кшталт «Я Софія, ти мене памʼятаєш?» або «Я весь час сумую за тобою, як твої батьки, Майк?».

Коли шахраї отримують відповідь, одразу намагаються почати розмову та зрештою переконати свого нового «друга» завантажити одну з шахрайських програм і вкласти гроші.

Розробники робили застосунки досить переконливими, показуючи новим користувачам баланс і віддачу від інвестицій. Утім, зробивши вкладення у програмі, забрати кошти назад люди вже не могли. Лише іноді застосунки дозволяли їм знімати невеликі суми або ж вимагали комісію чи мати мінімальний баланс для зняття коштів — зрештою обманом виманювали ще більше грошей.

Google звинувачує розробників у порушенні умов надання послуг і Закону Ріко (закон США про організації, що діють під впливом рекету і корупції). Компанія просить у суду зупинити їх, аби не допустити подальше шахрайство та присудити Google невизначену суму відшкодування.