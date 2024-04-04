Гурт KISS повернеться на сцену у вигляді аватарів. Музиканти продали права на музику та образи за $300 млн

Рок-гурт KISS продав права на свою музику, а також імʼя, зображення та образи шведській компанії Pophouse за приблизно $300 мільйонів. До 2027 року Pophouse хоче створити шоу з віртуальними аватарами музикантів KISS.

Про це пише Financial Times.

Майбутнє шоу KISS подібне до лондонського ABBA Voyage. Цифрові версії Бʼєрна Ульвеуса, Бенні Андерссона, Агнети Фельтског та Ані-Фрід Лінгстад виглядають так, як виглядали у 1970-ті роки. За перший рік свого існування шоу принесло Лондону $225 мільйонів чистого прибутку.

Компанія Pophouse не розкриває умов угоди, яку уклали з KISS, однак обіцяє тримати музикантів у центрі уваги громадськості протягом багатьох років після завершення живих виступів. Крім цього, це має розблокувати нову аудиторію для гурту й джерела доходів. Музичні права приносять дохід від стримінгу та продажу записів, але інвестори також можуть отримати більше через продаж ліцензійних угод для фільмів і телешоу.

Угода «вдихне нове життя в їхні персонажі та образи, а також використовуватиме та підніматиме візуальний світ Kiss», вважає головний виконавчий директор Pophouse Пер Сундін. Ця технологія може допомогти учасникам стати «безсмертними», як вони того бажали. Розробка віртуального концерту вже триває.