Warner Bros. анонсувала пʼяту частину саги «Матриця»

Кінокомпанія Warner Bros. оголосила про вихід пʼятого фільму «Матриця», сценаристом і режисером якого стане сценарист «Марсіянина» Дрю Годдард. Це буде перший фільм саги, режисерками якого не виступатимуть ні Лана, ні Ліллі Вачовскі.

Про це пише Variety.

Лана Вачовскі стане виконавчою продюсеркою фільму. Поки невідомо, чи повернуться до своїх ролей Кіану Рівз та Кері-Енн Мосс, які грали Нео та Трініті в усіх чотирьох фільмах франшизи.

Деталі сюжету й дату виходу «Матриці-5» поки не розкривають. Variety пише, що «історія просунеться далі у світ фентезі, не віддаляючись від основи, яка зробила серію фільмів успішною».

«Дрю прийшов до Warner Bros. з новою ідеєю, яка, на нашу думку, стане неймовірним способом продовжити світ «Матриці», вшановуючи те, що Лана та Ліллі почали понад 25 років тому», — додав президент студії Warner Bros. Джессі Ерман.

На якому етапі розробки наразі перебуває фільм, також поки невідомо.