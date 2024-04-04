ГУР «уже має майже все» необхідне для удару по Кримському мосту. Огляд матеріалів іноземних медіа про війну 3 квітня

Про ідею НАТО очолити Контактну групу з оборони України замість США й дискусії довкола цього пише The New York Times. Таким чином у штаб-квартирі Альянсу бажають убезпечитись на випадок імовірної перемоги Дональда Трампа на президентських виборах, адже він не раз заявляв про прохолодне ставлення до допомоги Україні. У НАТО висловлюються дипломатично: «Варто забезпечити стійкість і довгостроковість підтримки України». Утім, пише видання, членам Альянсу може бути складно дійти компромісу в цьому питанні, оскільки, наприклад, Німеччина й Угорщина цю ідею наразі не підтримують. Опонуватимуть перенесенню «Рамштайну», найімовірніше, і США ― принаймні, на цьому етапі. Це може послабити впливовість країни і негативно відбитися на її іміджі, йдеться у статті. Уже зараз США наголошують, що вони зібрали коаліцію з 50 країн, та не всі з них є членами НАТО, як-от Австралія, Японія чи Південна Корея. В Альянсі ж відповідають, що 99% допомоги, яку отримує Україна, надають саме його члени.

Україна вже має майже весь комплекс зброї, потрібний для удару по Кримському мосту, пише The Guardian. Один із кроків в цьому напрямі ― удари далекобійними дронами по російських НПЗ. Вони наочно демонструють, що Київ уже має засоби, щоб бити на настільки далекі відстані, а Кримський міст значно ближче. Інший крок ― знищення кораблів Чорноморського флоту. Одна з їхніх задач зараз ― охороняти міст. Наприклад, корабель «Сергій Котов», коли зазнав української атаки, займався саме його патрулюванням, пише видання.

ГУР отримало від Володимира Зеленського зелене світло на те, щоб «мінімізувати присутність росії в Чорному морі», і наразі управління справляється із завданням, пише The Guardian. Західна зброя, зокрема далекобійні ракети Taurus, пришвидшили б його виконання, однак Україна вже здатна впоратись і без них. Співрозмовники видання в українських спецслужбах запевняють, що міст атакують вже в першому півріччі цього року: це потрібно, щоб ускладнити логістику росіянам, які саме готують сили для наступу.

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