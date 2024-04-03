У Британії судитимуть чоловіка за крадіжку золотого унітаза з Бленгеймського палацу, де народився Вінстон Черчилль

У Британії постав перед судом один із затриманих за підозрою у крадіжці золотого унітаза з Бленгеймського палацу, де народився британський премʼєр-міністр Вінстон Черчилль. Украдений унітаз повністю виготовлений із 18-каратного золота і коштує понад $6 мільйонів.

Про це повідомляє CNN.

39-річний Джеймс Шин визнав свою провину в крадіжці зі зломом, продажі або передачі злочинного майна та змові.

Повністю функціонуючий унітаз встановили у Бленгеймському палаці у 2019 році в рамках виставки італійського художника Мауріціо Каттелана під назвою «Перемога — це не варіант».

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Інсталяцію під назвою «Америка» викрали у вересні 2019 року, за кілька днів після відкриття виставки. Оскільки унітаз був вмонтований в будинок, його крадіжка спричинила значні пошкодження і затоплення.

Шин постав перед судом по відеозвʼязку з вʼязниці Five Wells, де він відбуває 17-річний термін за різні крадіжки. Серед іншого він відбуває термін за крадіжку тракторів і коштовних трофеїв із Національного музею скачок у Ньюмаркеті на загальну суму £400 тисяч ($503 тисячі).

«Америку» вперше виставили ​​в музеї Соломона Гуггенхайма у Нью-Йорку в 2016 році. Інсталяція знову потрапила в новинні заголовки у 2017 році: Білий дім за президента Дональда Трампа надіслав електронного листа в музей Гуггенхайма з проханням позичити картину Вінсента ван Гога «Пейзаж зі снігом» 1888 року — натомість куратор музею запропонував золотий унітаз.

У Бленгеймському палаці унітаз встановили в кімнаті поруч з тією, в якій народився Черчилль. В анонсі виставки йшлося про те, що роботу можна сприймати як коментар до соціальної, політичної та економічної нерівності у США.

«Що б ви не їли — обід за $200 чи дводоларовий хот-дог, у туалеті результати однакові», — прокоментував власну інсталяцію Мауріціо Каттелан.

У причетності до крадіжки унітазу звинуватили ще трьох чоловіків, але вони своєї провини так і не визнали. 38-річного Майкла Джонса звинувачують у крадіжці зі зломом. Фредеріка Сінса, він же Фредерік Доу, і 40-річну Бору Гуккук звинувачують у змові з метою передачі злочинного майна. Чоловіки мають постати перед судом у лютому наступного року.