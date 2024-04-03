Yle: 12-річний підліток, який влаштував стрілянину в школі Фінляндії, був жертвою булінгу

За інформацією фінської телерадіокомпанії Yle, 12-річний підозрюваний у стрілянині в школі міста Вантаа був жертвою знущань.
Таким чином, мотив нападу міг бути безпосередньо повʼязаний зі шкільним булінгом.
В поліції вранці 3 квітня заявили, що мають попереднє уявлення про мотив, але з причин, повʼязаних зі слідством, офіційно поки що не можуть його назвати.
У керівництві відділу початкової освіти міста Вантаа відмовились відповідати журналістам на питання, чи відомо їм про випадки цькування в школі, яких зазнав підозрюваний у стрілянині.
Поліція вже допитала підлітка, він ще 2 квітня зізнався у скоєнні стрілянини.
- Стрілянина в школі Viertola міста Вантаа, що впритул до Гельсінкі, сталась 2 квітня. 12-річний учень школи застрелив однолітка й серйозно поранив ще двох хлопців. Стрільця затримали зі зброєю, яка належить його близькому родичу.