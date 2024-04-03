Цінний оригінал рукопису про Шерлока Холмса виставлять на аукціон за рекордною ціною

На аукціоні Sotheby’s у Нью-Йорку продадуть цінні листи британського письменника Артура Конан Дойла і єдиний рукописний примірник «Знаку чотирьох». Орієнтовна ціна рукопису — $1,2 мільйона.

Про це пише CNN.

Сам рукопис надзвичайно охайний. Він містить лише декілька правок редактора щомісячного журналу Lippincottʼs Magazine Джозефа Маршалла Стоддарта стосовно американізації орфографії. Ще декілька слів викреслив сам Конан Дойл. Причому всі інші збережені рукописи Конан Дойла, більшість з яких зберігається в музеях, також не мають ознак редагування.

«Дойл витрачав багато часу на обдумування, перш ніж записати слова… але, здається, що речення майже одразу формувалися в його голові й переносились на папір», — каже міжнародний спеціаліст аукціонного дому з книг і рукописів Селбі Кіффер.

«Знак чотирьох» — друга повість Конан Дойла про пригоди Шерлока Холмса. Письменник написав її на замовлення Стоддарта, щоб використати популярність першої повісті про детектива «Етюд у багряних тонах». До того ж, тоді Стоддарт попросив і Оскара Вайльда написати знаменитий роман «Портрет Доріана Грея».

Журнал Lippincottʼs Magazine опублікував «Знак чотирьох» в 1890 році, і знову пригоди Холмса та доктора Ватсона виявилися надзвичайно популярними серед читачів по обидва боки Атлантики.

На аукціоні продадуть й інші лоти. Зокрема, чотири романи, написані Френсісом Скоттом Фіцджеральдом. Серед них — примірник «Великого Гетсбі», який Фіцджеральд підписав від свого імені й імені дружини. Його очікувана вартість — $250 тисяч. У продажу також будуть примірники першого видання «Лоліти» Володимира Набокова.