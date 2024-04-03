Волонтери KOLO запустили новий спосіб підтримки ЗСУ — донат відпустками. Як це зробити?

Український волонтерський фонд технологічної спільноти KOLO пропонує новий спосіб підтримати Збройні сили України, який не потребує витрачання грошей — треба задонатити на ЗСУ невикористану відпустку.

У пресрелізі фонд зазначає, що працівники чотирьох компаній уже задонатили понад 200 днів відпусток на 984 тисячі гривень. Це продуктові ІТ-компанії Readdle та Jooble, креативна агенція I AM IDEA та онлайн-інститут Projector.

Ось як це працює. Фінансовий ресурс українців має ліміт. Велика кількість зборів та інтенсивність донатів змушує шукати нові шляхи залучення людей до допомоги армії. Українці накопичують дні відпустки й подекуди банально не знають, куди їх витрачати, тому KOLO пропонує передати цю відпустку на ЗСУ.

Долучитися до проєкту може будь-яка компанія, що працює в Україні. Для цього представник компанії повинен заповнити форму на сайті. Після цього за бажанням співробітників списується певна кількість днів з їхнього рахунку відпусток. Компанія переводить грошовий еквівалент цих днів на рахунок фонду KOLO, і вони перетворюються на корисні девайси для військових.

«Фахівці KOLO забезпечують юридичний та фінансовий супровід операцій, щоб організувати процес швидко, просто та з дотриманням законодавства. Проєкт безстроковий, тому долучитися можна у будь-який зручний для компанії час», — додають у фонді.