Ботсвана пригрозила передати Німеччині 20 тисяч слонів у відповідь на ініціативу заборонити ввезення мисливських трофеїв

Президент Ботсвани Мокгветсі Масісі пригрозив подарувати Німеччині 20 тисяч слонів. Так він відреагував на ініціативу німецьких «зелених» заборонити ввезення мисливських трофеїв з Африки.

Про це пишуть Bild та The Guardian.

Раніше цього року Міністерство охорони навколишнього середовища Німеччини порушило питання про запровадження більш жорстких обмежень на імпорт мисливських трофеїв через побоювання щодо браконьєрства.

Влада Ботсвани вважає, що від заборони постраждає не тільки державна скарбниця країни, а й заповідники, що забезпечують збереження і контроль популяції диких тварин, а також просте населення африканської країни.

Президент країни стверджував, що зусилля щодо збереження популяції слонів призвели до різкого збільшення їх кількості і що полювання є важливим засобом її контролю. Ботсвана заборонила трофейне полювання у 2014 році, але зняла обмеження у 2019 році під тиском місцевих громад. Тепер країна видає щорічні квоти на полювання.

За словами Масісі, стада слонів завдавали шкоди майну, поїдали врожай і витоптували жителів.

«Дуже легко сидіти в Берліні й мати думку про наші справи в Ботсвані. Ми платимо ціну за збереження цих тварин для всього світу», — сказав він.

Політик додав, що якщо німецькі «зелені» краще розуміються на цьому питанні, то вони мають показати, як можна жити зі слонами без полювання.

«20 тисяч диких слонів для Німеччини. Це не жарт», — сказав Масісі.

Наразі популяція слонів у Ботсвані налічує понад 130 тисяч особин, щороку їх кількість збільшується на 6 тисяч. Країна вже віддала 8 тисяч слонів з транскордонного заповідника «Каванго-Замбезі» до Анголи.

«І ми хотіли б зробити таку ж пропозицію Федеративній Республіці Німеччина. Ми не приймемо відмови», — наголосив президент Ботсвани.