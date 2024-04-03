КНДР запустила гіперзвукову балістичну ракету у бік Японії

Північна Корея 2 квітня запустила у Японське море гіперзвукову ракету. За словами південнокорейських військових, це вже третій запуск балістичної ракети КНДР цього року.

Про це пишуть південнокорейське агентство Yonhap та північнокорейське KCNA.

Гіперзвукову ракету середньої дальності Hwasongpo-16NA запустили з військового полігону у передмісті Пхеньяну о 06:53 за місцевим часом.

У КНДР заявили, що ракета досягла максимальної висоти в 101,1 км, пролетіла 1 000 км і впала в акваторії Японського моря.

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У Міноборони Південної Кореї, яке цитує Kyodo, заявили, що запущена ракета розроблена для польотів на нерегулярних і низьковисотних траєкторіях зі швидкістю, що в пʼять разів перевищує швидкість звуку, що ускладнює її збивання або відстеження за допомогою радарів.

Уряд Японії висловив протест Північній Кореї. Премʼєр-міністр Японії Фуміо Кісіда зазначив, що запуски балістичних ракет КНДР є порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН.

Випробування ракети провели через 15 днів після того, як північнокорейський лідер Кім Чен Ин провів у західному регіоні країни навчальні стрільби із застосуванням надвеликих реактивних систем залпового вогню.