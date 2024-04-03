На Тайвані стався найпотужніший землетрус за останні 25 років

На Тайвані стався найсильніший за 25 років землетрус магнітудою 7,4, який торкнувся східного узбережжя острова. За різними даними кількість загиблих коливається від 1 до 4, а постраждалих — до 50.

Про це повідомляє Reuters.

За даними Геологічної служби США, землетрус стався о 07:58 ранку за місцевим часом за 18 км на південь від міста Хуалянь і на глибині 34,8 км. За цим було кілька сильних поштовхів, які відчули по всьому острову, у тому числі в Тайбеї.

Люди опинилися в пастці у зруйнованих будинках в окрузі Хуалянь, тисячі будинків залишилися без електрики, а головне шосе вздовж східного узбережжя закрили для руху транспорту через зсуви та каменепади.

Представник Центрального управління погоди Тайваню попередив, що до кінця тижня очікуються потужні поштовхи магнітудою до 7 балів.

Через землетрус на Японських та Філіппінських островах оголосили про загрозу цунамі. Японія рекомендувала мешканцям прибережної зони південної префектури Окінава евакуюватися, оскільки незабаром очікується цунамі висотою до 3 метрів.