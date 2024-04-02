Єврокомісар вважає, що питання імунітету путіна можуть лишити суддям

Єврокомісар Дідьє Рейндерс вважає, що питання подолання імунітету путіна для притягнення його до відповідальності треба залишити на розгляд суддей Спецтрибуналу.

Про це він сказав в коментарі «Бабелю» на полях конференції «Відновлення справедливості для України», відповідаючи на питання, чи можливий варіант трибуналу, який подолає імунітет путіна як президента країни.

«Це буде рішення судді в кінці. Ви знаєте, що в МКС вже є деякі рішення. Ви бачили ордери МКС проти різних людей в росії, зокрема президента путіна, за депортацію дітей. Тож це можливо», — зазначив він і додав, що його робота як єврокомісара полягає у тому, аби надати прокурорам і суддям всі необхідні для цього інструменти.

«Але в кінцевому підсумку це буде незалежне рішення прокурорів — притягнути до відповідальності, а суддів — прийняти рішення про винуватість чи невинуватість», — зазначив він.

Рейнедрс назвав два варіанти створення трибуналу, які на його думку, зараз найбільш вірогідні — це багатостороння угода про трибунал, або, можливо, двостороння угода між Радою Європи та Україною. (За інформацією «Бабеля», це не вичерпний список варіантів, які зраз обговорюють у групі зі створення трибуналу)

За його словами, проміжні рішення вже можуть бути наступного місяця. «Я сподіваюся, що цього року ми матимемо рішення з цього питання», — додав він.