В Україні через шквальний вітер без світла залишилися 276 населених пунктів

В Україні через шквальний вітер знеструмлені 276 населених пунктів, повідомило Міністерство енергетики.

Найбільше знеструмлень — на Київщині. Тут без світла близько 34,2 тисячі споживачів у 120 населених пунктах. На Хмельниччині без напруги 61 населений пункт, загалом без світла залишилися понад 9,4 тисячі абонентів.

На Закарпатті через негоду без живлення 42 населені пункти. Там сильний вітер залишив без світла майже 10 тисяч споживачів. На Житомирщині знеструмлені 32 населених пункти, а на Дніпропетровщині — 21.

Енергетики намагаються якнайшвидше повернути світло в домівки українців.