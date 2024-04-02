Опитування КМІС: 43% українців вірять у тарологію, астрологію чи екстрасенсорні здібності

35% українців вірять в астрологію, 25% — в екстрасенсорні здібності, 15% — у тарологію. Принаймні в щось одне з цього переліку вірять 43% українців.

Про це свідчить всеукраїнське опитування громадської думки Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

В астрологію, екстрасенсорику і тарологію вірять як жінки, так і чоловіки. Вищий показник серед жінок — 49% вірять принаймні в щось одне з переліку, тоді як серед чоловіків він становить 36%.

Вірити в астрологію, тарологію й екстрасенсорику більше схильні старші люди й респонденти з низьким достатком. Показник зростає з 26% серед респондентів до 30 років до 51% серед респондентів 60+ років. Серед респондентів з високим рівнем достатку 34% вірять принаймні в щось одне з переліку, тоді як серед людей з дуже низьким достатком — 65%.

Частка українців, які вірять в астрологію, екстрасенсорні здібності, тарологію. КМІС

«Кризові та психологічно складні періоди (як на суспільному, так і на особистісному рівнях) є «сприятливим» середовищем для зростання інтересу до таких речей, як астрологія, екстрасенсорні здібності, тарологія», — зазначають у дослідженні.

За результатами опитування КМІС, у листопаді 2023 року 66% українців зазначали погіршення психічного здоровʼя після повномасштабного вторгнення. Серед жінок це 73%, серед чоловіків — 56%.

Крім цього, зазначають соціологи, стрімкий розвиток цифрових технологій та їхнє міцне проникнення в повсякденне життя людей значно спрощує дотик людей до астрологів, віщунок тощо.

«Враховуючи масштаб ситуації, у разі бажання вести дискусії навряд чи доцільно вдаватися до простого таврування людей, які вірять в астрологію тощо. Основа віри є досить складною, її швидко не розвіяти простими аргументами (чи тим більше глузуваннями). Водночас питання потребує уваги, оскільки багато людей у складних обставинах можуть під впливом недобросовісних людей зазнати значних втрат або вдатися до деструктивних дій», — додають у КМІС.

Опитування проводили з 17 лютого по 5 березня 2024 року. Соціологи застосували метод телефонних інтервʼю з використанням компʼютера (CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

Загалом опитали 2 008 повнолітніх українців, які на момент дослідження проживали на підконтрольних Україні територіях. До вибірки не включали жителів тимчасово окупованих територій, також не опитували громадян, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.