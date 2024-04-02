З тимчасово окупованої території повернули 16-річного киянина

На підконтрольну уряду України територію повернули 16-річного киянина Іллю. Підліток два роки провів в окупації.
Про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Напередодні повномасштабного вторгнення хлопець разом із бабусею поїхав у Запорізьку область в гості до іншої бабусі.
Понад два роки він провів в окупації. Матір хлопчика має інвалідність й не могла сама поїхати по сина.
На початку березня 2024 року дідусь Іллі звернувся до Мінреінтеграції з проханням допомогти вивезти онука з тимчасово окупованої частини Запорізької області.
Завдяки зверненню дідуся фахівці проєкту «Шлях додому» спільно з командою Мінреінтеграції знайшли спосіб повернути підлітка додому.
- 14 березня з окупованих територій повернули трьох дітей. Окупанти змушували їхню матір оформити документи та віддати дітей до російської школи.