У США помер ветеран Лу Контер — останній свідок нападу японців на Перл-Гарбор

У віці 102 років помер останній вцілилий член екіпажу лінкора USS Arizona, який затонув під час японських бомбардувань Перл-Гарбора. На момент атаки Лу Контер був 20-річним хлопцем, який допомагав рятувати інших моряків. Про це повідомляє The New York Times.

«Лу Контер був втіленням того, що означає бути членом найвеличнішого покоління американців, чиї колективна мужність, досягнення і жертовність врятували нашу країну від тиранії», — зазначила Ейлін Аттердайк, яка очолює некомерційну організацію «Тихоокеанські історичні парки» (англ. Pacific Historic Parks), що вшановує тих, хто загинув під час японського нападу.

За її словами, карʼєра Лу Контера у ВМС була зразковою, а після відходу зі служби чоловік дбав, щоб американці плекали памʼять про напад на Перл-Гарбор.

Протягом своєї карʼєри Лу Контер був льотчиком і офіцером розвідки. Він обіймав посаду військового радника президентів Дуайта Ейзенхауера, Джона Кеннеді та Ліндона Джонсона.