Як росіяни зазнали фіаско в масштабному танковому наступі минулої суботи. Огляд матеріалів іноземних медіа про війну 1 квітня

36 танків і 18 БМП окупантів атакували ЗСУ під Авдіївкою минулої суботи ― вони рухалися від окупованого села Тоненьке на захід, до вільного села Уманське. Невдовзі 12 танків і 8 БМП залишилися розтрощеними на полі під Тоненьким, решту техніки росіянам вдалось евакуювати при відступі. Наступ провалився, пише з посиланням на численні джерела автор американського видання Forbes Девід Екс. Дослідивши звіти моніторингових організацій і свідчення військових, він розповідає, як це відбулося.

Суботня атака росіян продемонструвала два тренди, стверджує автор. Перший ― вони підвезли в район Авдіївки нову військову техніку і після кількох тижнів атак переважно піхотою (далися взнаки істотні втрати в техніці під час наступу окупантів на місто) відновили активне застосування, зокрема, танків. Другий ― попри брак артилерійських снарядів, українці здатні ефективно протистояти цьому тиску, і їхня оборона доволі міцна.

Як саме 25 бригада ЗСУ відбила цю атаку, з точністю до хвилин відслідкувати складно, але очевидні ключові моменти: колону російської бронетехніки помітили, вдарили по ній артилерією, міни й протитанкові снаряди знешкодили ще частину танків і БМП, а FPV-дрони добили росіян, які намагалися втекти пішки. Ця тактика з поєднанням різних видів зброї народилася зі скрути ― передусім через зволікання американського Конгресу з наданням нового пакета військової допомоги Україні. Але вона виявилась ефективною. Український Центр оборонних стратегій визначив бої під Тоненьким як позиційні ― тобто окупанти якщо й здобули щось ціною таких жертв, то зовсім незначну територію.

Зараз українська індустрія спроможна виробляти близько 50 тисяч дронів на місяць, пише Екс. Отже, вони активно фігуруватимуть у кожному такому бою. Втім, щойно в Україну почнуть активно надходити артилерійські снаряди з ініціативи Чехії, яка знайшла їх понад мільйон у країнах із колишньої орбіти впливу СРСР, їхня частка в цьому міксі засобів збільшиться, пише Екс. Артилерія більш руйнівна ― і чеська допомога «може стати благословенням для України, адже кількість подібних атак з боку росіян, швидше за все, зросте ― тобто знадобиться більша силова міць, щоб їх зупинити».

Також варті уваги матеріал Al Jazeera про те, чому росії вдається вербувати вихідців із Південної Азії на війну в Україні, текст CNN про те, що українці «не мають навіть настрою на президентські вибори», що за мирних умов мали б відбутися в неділю, 31 березня, і стаття природозахисного видання The Revelator про українських лелек і те, як на місця їхнього гніздування вплинуло повномасштабне вторгнення росіян.

Щобудня ми старанно шукаємо найцікавіші матеріали про війну та розповідаємо про них. Ваша підтримка надихає нас робити це й далі. Допомогти «Бабелю»: 🔸 у гривні🔸 Buy Me a Coffee 🔸 Patreon🔸 PayPal: [email protected]