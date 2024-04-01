ChatGPT відтепер можна використовувати без реєстрації

Чат-бот на основі штучного інтелекту ChatGPT відсьогодні можна використовувати без реєстрації.

Про це повідомила компанія-розробник OpenAI, додавши, що розгортають цю можливість поступово, втім в Україні чат-бот уже працює без реєстрації.

В OpenAI також зазначають, що ChatGPT навчається на запитах користувачів і на відповідях. Це відтепер можна вимкнути в налаштуваннях. Разом з цим розробники запровадили додаткові засоби захисту вмісту, як-от блокування підказок і генерацій у ширшому діапазоні категорій.

Коли не треба щоразу реєструватися для використання чат-боту — це дійсно зручніше, і до того ж заощаджує час. Утім, без облікового запису неможливо буде зберігати і переглядати історію чатів, ділитися чатами і розблокувати додаткові функції, як-от голосові розмови з чат-ботом і кастомні інструкції.