У США підтвердили, що на саміті НАТО у посадовця Міноборони були симптоми «гаванського синдрому»

Пентагон підтверджує, що високопоставлений чиновник Міністерства оборони США на минулорічному саміті НАТО в Литві мав симптоми «гаванського синдрому». Водночас у Білому домі не підтвердили причетність росії до випадків «гаванського синдрому».

«Я можу підтвердити, що старший чиновник Міністерства оборони відчував симптоми, схожі на ті, про які повідомлялося під час аномальних інцидентів зі здоров’ям [ідеться про «гаванський синдром]», — сказала журналістам заступниця прессека Пентагону Сабріна Сінгх.

За її словами, посадовець не входив до складу офіційної делегації міністра оборони Ллойда Остіна до Вільнюса, а був там окремо і «брав участь у зустрічах, які були частиною саміту НАТО.

На брифінгу Білого дому прессекретарка Карін Жан-Пʼєр у відповідь на запитання журналістки зазначила, що інформація, опублікована в міжнародному журналістському розслідуванні, є чутливою, але наразі Вашингтон не підтверджує причетність росії до виникнення «гаванського синдрому» в американських посадовців.

У лютому розвідувальне співтовариство США у своїй оцінці загрози за 2024 рік виявило «малоймовірність», що іноземний супротивник несе відповідальність за спричинення таємничих захворювань американських дипломатів й інших чиновників. Однак розвідувальні служби США мають різні рівні довіри до цієї оцінки.

«Гаванський синдром» і російські спецслужби

1 квітня видання The Insider, шоу «60 Minutes» американського каналу CBS News і німецький журнал Der Spiegel опублікували розслідування, у якому стверджують, що співробітники військової частини № 29155 Головного управління Генерального штабу (ГРУ) росії могли бути причетні до так званого гаванського синдрому у американських дипломатів і працівників спецслужб. Вони могли застосовувати секретну зброю, яка спричинила ці симптоми — сильний головний біль, запаморочення, погіршення зору, втрата працездатності.