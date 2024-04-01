Журналістів просять не розбирати на сувеніри речі з літака президента США. Ті роками забирали з борту стакани, тарілки й навіть наволочки

Керівництво Асоціації кореспондентів Білого дому розіслало електронний лист своїм членам з вимогою припинити красти речі з офіційного літака президента США Джо Байдена.

Про це пишуть Politico і BBC.

Зазвичай журналістам Білого дому, які підіймаються на борт президентського літака, іноді дарують невеликі упаковки шоколадних цукерок M&Ms, прикрашені президентською печаткою.

Однак протягом багатьох років десятки журналістів — і не тільки — окрім упаковок M&Ms, непомітно забирали з літака й інші предмети як сувеніри: від гравійованих стаканів для віскі й келихів для вина до наволочок і тарілок.

«Під час мого першого польоту людина поруч зі мною сказала: “Ви повинні взяти цю склянку. Всі так роблять”», — розповіла одна з нинішніх репортерок Білого дому.

Інший співрозмовник Politico розповів про сенатора, який «брав усе, що не було прикручено».

Кілька колег одного колишнього кореспондента неназваної великої газети розповіли, що вони влаштували звану вечерю, де всю їжу подали на тарілках із золотистими опоясками з літака президента США. Тарілки, вочевидь, потихеньку забирали протягом певного часу. Репортери згадували, як спускалися з борту президентського літака «під дзенькіт скляного посуду або порцелянових тарілок у своїх рюкзаках».

Один з журналістів, який отримав листа із забороною забирати речі, згодом зізнався, що залишив борт з вишитою наволочкою.

Кореспондент «Голосу Америки» в Білому домі Міша Комадовський зібрав цілу колекцію речей зі своїх польотів на літаку президента США.

«Я нікого не поставив у незручне становище і не зробив нічого поганого, щоб зібрати цю колекцію», — сказав він в інтервʼю BBC News, показуючи паперовий стаканчик з логотипом Air Force One, який він «просто забув викинути».