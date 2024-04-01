В Туреччині на місцевих виборах опозиція перемагає партію президента Ердогана. Це може вирішити майбутній шлях країни

У Туреччині на місцевих виборах у великих містах перемагає опозиційна партія. За підрахунками понад 90% бюлетенів, опозиційна Республіканська народна партія (CHP) набирає по всій країні 37% проти 36% в ісламоконсервативної Партії справедливості та розвитку президента Реджепа Ердогана.

Про це пише Reuters.

Опозиція та її кандидати перемогли у Стамбулі, Анкарі, Ізмірі, Адані, Бурсі, Антальї та багатьох менших містах. За даними Вищої виборчої ради, чинний мер Стамбулу, опозиціонер Екрем Імамоглу, який має президентські амбіції, набирає понад 50%. Для президента Ердогана ці вибори стали «серйозним ударом», зазначає Reuters.

Імамоглу посилив свій статус головного опонента Ердогана і, на думку аналітиків, буде балотуватися на наступних президентських виборах.

Місцеві вибори вирішують майбутнє країни та її шлях. Результати показують, що Ердоган не зміг зміцнити своє автократичне правління.