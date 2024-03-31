В Іспанії борються з надмірним туризмом — обписують наліпки про короткострокову оренду

У прибережному місті Малага на півдні Іспанії місцеві мешканці вирішили боротися проти надмірного туризму, що підвищує ціни на оренду та життя загалом. Вони знайшли креативний спосіб показати свій гнів — розписувати наліпки, якими позначають житло з можливістю короткострокової оренди.

Про це пише The Guardian.

Один із місцевих жителів Дані Ромеро розлютився, коли дізнався, що будинок, орендований ним протягом десяти років, збираються перетворити на туристичний. Він розповів свою історію в соцмережах і випадково зібрав навколо своєї проблеми чимало однодумців.

Дані Ромеро опублікував у соцмережах власний погляд на блакитні наліпки AT, які розшифровуються як Apartamento turístico або Tourist Apartment. Він до літер AT додав свій сенс і вийшло: «Атака на жителів міста».

Користувачі соцмереж підхопили ініціативу, і так у Малазі зʼявилися наліпки зі словами: «Раніше це був мій дім», «Смердить як турист», «Тягніть свої дупи додому» та інші.

«Я не хотів озброювати революцію. Я просто шукаю житло», — пояснював Ромеро.

За його словами, він зробив усе можливе, щоб домовитися зі своїм орендодавцем, зокрема пропонував підвищити орендну плату за трикімнатну квартиру, в якій він жив майже в центрі міста. Коли ж власник житла йому відмовив, чоловік зіткнувся з мізерним вибором ринку нерухомості довгострокової оренди, адже кількість туристів щороку зростає, тому багато орендодавців воліють здавати квартири чи будинки їм.

Нещодавнє опитування мешканців Малаги показало, що доступ до житла — це їхня головна проблема, причому 60% опитаних описують ціни на оренду як «дуже дорогі». Водночас 80% опитаних описали вплив туризму як «дуже позитивний» або «позитивний».

Дані Ромеро висловлює переконання, що туризм потрібно регулювати, аби він не шкодив місцевим, а, навпаки, приносив користь громадам.

«Мені 48 років, я маю високий дохід, гроші накопичені, але я не можу знайти житло. Яка ситуація з людьми, яким 25 років? Я не маю нічого проти туризму. Туристи відвідують мій бар, і я був туристом. Але ми повинні регулювати туризм — я і половина міста не можемо так жити й надалі», — резюмував чоловік.

Нещодавно влада Малаги відхилила закон, який би класифікував муніципальний ринок оренди як такий, що перебуває під тиском. Це дозволило б чиновникам встановлювати обмеження орендної плати в певних випадках.