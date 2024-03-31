Виробник Taurus не випускає ці ракети — німецький уряд затягує з замовленнями

Німецький виробник зброї MBDA Deutschland готовий знову взятися за виробництво далекобійних ракет Taurus, проте уряд Німеччини затягує з замовленнями. Наразі виробництво на паузі.

Про це повідомив очільник концерну Томас Готтшильд в інтервʼю газеті Augsburger Allgemeine.

За його словами, оскільки виробнича лінія для Taurus, випробувальне обладнання та відповідні цехи збережені, компанія може почати виробництво Taurus у будь-який час. Для цього лиш треба нове замовлення від уряду.

«Це виклик для нашої галузі, коли виробництво переривається, як у випадку з Taurus. Наші постачальники, якими часто є малі та середні бізнеси, зупиняли виробництво. Вони часто не можуть фінансово дозволити собі підтримувати виробничі лінії», — заявив Томас Готтшильд.

Для виконання нових замовлень постачальники будуть змушені спочатку реорганізуватися, а також закупити дефіцитну сировину, наприклад, для вибухівки.

І додав, що закон забороняє компаніям виробляти запаси зброї. Тому концерни не зможуть надати державі озброєння одразу після її прохання — для постачання знадобиться час.

«Оборонна промисловість потребує довгострокових контрактів, щоб мати можливість забезпечити короткострокові можливості в майбутньому», — наголосив очільник MBDA Deutschland.

Після початку повномасштабної російсько-української війни Томас Готтшильд зробив висновки, що Німеччині потрібні і високі технології, і масовість, особливо коли йдеться про боєприпаси. Раніше ж німецька збройна промисловість зазвичай виробляла невеликі серії зброї вузькоспеціалізованим і високотехнологічним способом на заводі.

В інтервʼю Томаса Готтшильда запитали й про постачання Taurus для України, на що він відповів: «Це політичне рішення уряду», яке він коментувати не хоче. Водночас він розуміє потребу українців отримати ці далекобійні крилаті ракети.