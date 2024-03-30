WP: США схвалили передачу Ізраїлю чергового пакета озброєнь на мільярди доларів

Адміністрація президента США Джо Байдена схвалила передачу Ізраїлю бомб і винищувачів на кілька мільярдів доларів, попри побоювання Вашингтона щодо очікуваного військового наступу ізраїльської армії на місто Рафах на півдні Гази.

За даними джерел The Washington Post, новий пакет озброєнь включає понад 1,8 тисячі авіабомб MK84 та 500 бомб MK82.

Як пише WP, Ізраїль раніше застосовував бомби MK84 у секторі Гази, і це призвело тоді до «масових жертв».

Видання з посиланням на офіційних осіб США нагадує, що минулого тижня Держдепартамент США санкціонував передачу 25 винищувачів F-35A і двигунів майже на $2,5 мільярда.

Деякі демократи вважають, що влада США має утриматися від постачання зброї Ізраїлю, оскільки він не дає обіцянок зменшити кількість жертв серед цивільного населення при наступі на Рафах і послабити обмеження на доставку гуманітарної допомоги в сектор Гази.

Раніше Нетаньягу заявив, що Ізраїль продовжує підготовку до проведення масштабної наземної операції в Рафаху. Премʼєр мотивував підготовку до операції тим, що «це допоможе повернути заручників».

США попереджали Ізраїль, що в разі наземної операції в Рафаху йому загрожує ізоляція на міжнародній арені та погіршення звʼязків із партнерами.

«Ми вважаємо, що повномасштабна військова операція не тільки завдасть шкоди палестинському народу, не лише підірве постачання гуманітарної допомоги, але й зашкодить ізраїльській національній безпеці, ще більше ізолює Ізраїль на міжнародній арені, ще більше відокремить Ізраїль від країн, які довгий час були його партнерами», — заявив раніше цього тижня представник Держдепу США Меттью Міллер.

Міністр оборони США Ллойд Остін на зустрічі з ізраїльським міністром оборони Йоавом Галлантом, що відбулася у Вашингтоні, зазначив, що США готові допомогти Ізраїлю знайти альтернативу повномасштабній військовійї операції в Рафаху, яка потенційно може загрожувати цивільному населенню міста.