Росія, попри санкції, подвоїла імпорт нітроцелюлози, яку використовують у виробництві артснарядів

Росія подвоїла імпорт нітроцелюлози — вибухової речовини, критично важливої ​​для виробництва артилерійських боєприпасів. Незважаючи на санкції, рф отримує її, зокрема, від компаній, що базуються в США та інших західних країнах.

Про це повідомляє Wall Street Journal.

Російський імпорт нітроцелюлози зріс на 70% у 2022 році і на середину 2023 року становив 3 039 тонн — це майже вдвічі більше за рівень 2021 року.

Нітроцелюлоза, яку також використовують для чорнила, лаків і фарб, — дефіцитна речовина, і лише кілька країн світу виробляють її. До того ж, вона підпадає під обмеження міжнародної торгівлі. Сама ж росія в достатній кількості нітроцелюлози не виготовляє.

Китай збільшив поставки сполуки до росії після санкцій США та Європейського Союзу, які забороняють будь-який експорт для російської армії. Втім, серед тих, хто останні два роки постачає до росії нітроцелюлозу, є й компанії зі США, Німеччини та Тайваню.

Водночас речник посольства Китаю у США Лю Пенгю заявляє, що Пекін «не продає зброю сторонам, залученим у війну в Україні, і виважено ставиться до експорту товарів подвійного призначення».

За останні два роки росія закупила нітроцелюлози з Тайваню майже на $700 тисяч. А імпортер — «Аналітична маркетингова хімічна група», постійний партнер російського Казанського державного порохового заводу, що виробляє зброю.

Директор «Аналітичної маркетингової хімічної групи» заявив у коментарі виданню, що компанія не постачала нітроцелюлозу для оборонних підприємств з 2019 року, а імпортує її для цивільних цілей.

Як зазначають у WSJ, майже за половину російського імпорту нітроцелюлози від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну відповідає одна невелика компанія в Туреччині — Noy İç Ve Diş Ti̇caret. До вторгнення рф на Туреччину припадав менше ніж 1% від російського імпорту нітроцелюлози.

Один із найбільших виробників харчових ароматизаторів, американська компанія International Flavors & Fragrances, продала щонайменше 80 тонн нітроцелюлози турецькій Noy, яка потім відправила її до росії минулого року. Представники International Flavors & Fragrances заявили, що «здивувалися», дізнавшись, що їхню нітроцелюлозу постачають до третьої країни.

У компанії заявляють, що її продукт не має достатньої кількості азоту, щоб зробити його придатним для військових цілей. Втім, вміст азоту в нітроцелюлозі цивільного призначення все одно можна збільшити до збройового, сказала професорка з машинобудування з Техаського технологічного університету Мішель Пантоя.

Тайванська компанія TNC Industrial виготовила більш як 500 тонн суміші, яку турецька Noy знову ж таки відправила до росії минулого року. Hagedorn-NC, яка понад століття виробляє нітроцелюлозу в Німеччині, виготовила аналогічну кількість сполуки, яку Noy відправляв до росії протягом останніх двох років.

Через світовий дефіцит нітроцелюлози її експорт до росії уповільнює виробництво країнами НАТО артилерії для України, стверджуює WSJ. Водночас американські аналітики кажуть, що для більшої ефективності обмеження мають ввести проти компаній-постачальників цієї речовини.