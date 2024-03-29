Президент Польщі ветував закон про екстрену контрацепцію. МОЗ підготував «план Б»

Президент Польщі Анджей Дуда ветував зміни до законодавства, що передбачали безрецептурний продаж таблеток екстреної контрацепції жінкам, старшим за 15 років.

Про це повідомила канцелярія президента.

«Основним обґрунтуванням рішення президента є бажання поважати конституційні права і стандарти охорони здоровʼя дітей», — йдеться в повідомленні.

Раніше Дуда отримав петицію з проханням ветувати цей законопроєкт. Її підписали 30 тисяч поляків.

Держсекретар канцелярії президента Малгожата Папроцька заявила, що якби в проєкті йшлося про таку норму лише для повнолітніх, рішення президента було б інакшим.

«Позиція президента — не про те, чи повинні такі медикаменти бути доступними, а про те, кому їх треба й чи треба надавати, із залученням лікарів і батьків», — зазначила вона.

Міністерка охорони здоровʼя країни Ізабелла Лещина каже, що існує «план Б».

«Ми на фінальному етапі узгодження деталей з фармацевтами і Вищою лікарською палатою, щоб таблетка стала доступною як фармацевтична послуга з 1 травня», — зазначила міністерка.

Тобто після консультації фармацевт зможе виписати рецепт на таку таблетку.