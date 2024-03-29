У британській армії вперше за 100 років дозволили відпускати вуса й бороди

У Великій Британії скасували столітню заборону на носіння борід і вусів у лавах британської армії. Тепер солдати й офіцери зможуть відпускати волосся на обличчі, однак є умова — його треба охайно підстригати та доглядати.

Про це пише The Guardian.

Утім, в окремих випадках військових можуть вимагати голитися, коли цього «вимагатимуть обставини». Армійське керівництво сподівається, що нова політика стане стимулом, щоб більше людей йшло на контрактну службу.

Згідно з новою політикою, дозволяють бороду довжиною від 2,5 до 25,5 мм. Не можна, щоб волосся на обличчі було неприроднього кольору, плямисте або нерівномірно росло. Його також треба підстригати на шиї та вилицях.

Опитування серед військових показали, що більшість з них вимагає керівництво дозволити відпускати бороди й вуса. Міністр оборони Британії Грант Шаппс раніше заявив, що забороняти волосся на обличчі в армії «смішно», враховуючи кризу в наборі нових солдат. Він стверджував, що це «дивно», коли в країні серйозні проблеми з рекрутингом, а в армію не беруть когось через небажання збрити вуса або бороду.

При цьому британським військовим льотчикам дозволили відпускати бороди ще в 2019 році, це дозволили й на флоті. Військовим певних конфесій, наприклад сикхам, мусульманам і растафаріанцям, також ще раніше дозволили відрощувати бороди, якщо це не загрожує їхній оперативній ефективності, здоровʼю або безпеці.