Українці навчились поєднувати FPV-дрони з бронебійними снарядами. Огляд матеріалів іноземних медіа про війну 28 березня

Американський Newsweek розповідає про нове ноу-хау українців: вже звичні на полі бою FPV-дрони вони навчились суміщати з кумулятивними снарядами (англійською відомими як EFP-ammunition), здатними пробивати легку броню. Тепер такі безпілотники можна ефективно використовувати проти самохідних артилерійських установок, бронетранспортерів та БМП. За даними українських джерел, ці снаряди можуть розвивати швидкість до 1 800 метрів на секунду, пише видання.

Це ще один спосіб компенсувати брак у ЗСУ артилерійських снарядів. FPV-дрони можуть завдавати значно точніших уражень, однак їм бракує інтенсивності й сили вогню, які дає артилерія. Потужніші снаряди можуть трохи компенсувати цей недолік. Це вже не вперше українці за допомоги дронів досягають прогресу у війні, пише видання. І нагадує, що українські виробники налаштовані виготовити більш як мільйон FPV-безпілотників до кінця року.

Одним із найвпливовіших союзників путіна називають спікера Палати представників Конгресу США Майка Джонсона у статті для CNN американські інтелектуалки Марсі Шор та Амелія Глейзер. Остання ― дослідниця української літератури, Марсі Шор же викладає новітню історію європейських ідей у Єльському університеті. А такий висновок щодо Джонсона вони зробили після свого візиту до України на запрошення Київської школи економіки. Це було зовсім недавно: авторки розповідають про нову триповерхову книгарню на Хрещатику, виставки робіт Алли Горської в Українському домі та Олександра Ройтбурда в ПінчукАртЦентрі. Шор та Глейзер точно були в Києві у ніч на 25 березня, коли столицю атакували більш як 30 російських ракет. Вони розповідають, як найнятий університетом спеціально для них асистент із безпеки попередив їх про атаку, порадив встановити у смартфон додатки про сповіщення повітряної тривоги й стежити за Telegram-каналами, які відслідковують рух ракет. Вони повністю занурились у деталі сьогодення столиці: від кожного обстрілу хтось страждає ― щонайменше росіянам вдається зруйнувати якісь будівлі. Хтось встигає до укриття в метро ― найнадійнішого. Хтось ховається у ванній, не маючи зручнішого рішення. І жоден киянин ― і загалом мешканці України ― не знають, як ця атака змінить їхнє життя.

Поведінку українців у таких умовах авторки називають героїчною. А от позицію Майка Джонсона, від якого залежить прийняття нового великого пакету військової допомоги США, ― ганебною. «Контрольований Дональдом Трампом, Майк Джонсон тримає в заручниках 42 мільйони українців», ― пишуть вони. І завершують текст цитуванням Арсенія Яценюка на Київському безпековому форумі: «Світ спостерігає за вами, пане Джонсон. І знаючи, що ви ревний християнин ― Бог спостерігає за вами також».

Щобудня ми старанно шукаємо найцікавіші матеріали про війну та розповідаємо про них. Ваша підтримка надихає нас робити це й далі. Допомогти «Бабелю»: 🔸 у гривні🔸 Buy Me a Coffee 🔸 Patreon🔸 PayPal: [email protected]