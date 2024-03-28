Telegram дозволить користувачам обмежувати коло людей, які можуть надсилати приватні повідомлення

З 1 квітня усі користувачі Telegram з України, Білорусі та росії матимуть змогу обмежувати коло людей, що можуть надсилати їм особисті повідомлення.

Про це повідомив засновник месенджера Павло Дуров.

За його словами, чотири дні тому російськомовні користувачі Telegram почали скаржитися на повідомлення від незнайомців із закликами до терактів. Платформа почала блокувати користувачів, на яких залишали такі скарги.

«В результаті десятки тисяч спроб відправити такі повідомлення були припинені, а тисячі користувачів, які беруть участь у цьому флешмобі, зіткнулися з вічним блокуванням своїх Telegram-акаунтів», — зазначив Дуров.