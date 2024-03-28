Біля станції «Академік Вернадський» знайшли рослину, яка раніше там не росла. Це чергове свідчення кліматичних змін

У районі української антарктичної станції «Академік Вернадський» вітчизняні біологи виявили вид рослини, який раніше не зустрічався в Антарктиці. Це може бути ще одним свідченням потепління в Західній Антарктиці.

Про це повідомили в Національному антарктичному науковому центрі (НАНЦ).

Йдеться про печіночник маршанцію південну (Marchantia berteroana). Спершу його знайшов учасник сезонної експедиції, керівник відділу біології та екології НАНЦ Іван Парнікоза на північно-східному мисі острова Дарбу. У 1980-х роках британські дослідники вивчали там рідкісні види мохів і ґрунтовно описали місцеву рослинність.

Парнікоза ті види відшукав, але неабияк здивувався, побачивши поряд із ними великі зелені площі нового виду. Британські дослідники, вивчаючи ці скелі, його не зафіксували.

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Так, на околиці «Академіка Вернадського» потрапив новий вид рослини. Пізніше цей печіночник українські біологи знайшли й на острові Бут.

Печіночники доволі теплолюбні й раніше росли у значно сприятливіших для них регіонах морської Антарктики. А те, що вони «перебралися» в район «Академіка Вернадського», може бути черговим підтвердженням потепління в регіоні, відзначають дослідники.

В Україні теж можна побачити родича південної маршанції — маршанцію мінливу (Marchantia polymorpha). Водночас її наявність в Антарктиці поки не підтверджена.

Тож Антарктика дедалі зеленішає, і новим зеленим елементом в районі «Академіка Вернадського» стала південна маршанція, підсумували в НАНЦ.