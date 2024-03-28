У Польщі завершилися переговори про розблокування кордону з Україною. Про що домовилися

У Польщі завершилися переговори про розблокування кордону з Україною — вони тривали понад 6 годин. Зустріч пройшла у тристоронньому форматі «Україна — Польша — Євросоюз».
Про це повідомило Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.
«Це була складна, але відверта розмова між міністерствами й асоціаціями. Важливо, що попередньо вже обговорили варіанти вирішення проблеми, які незабаром озвучать. Водночас питання складне для всіх сторін і потребує додаткового часу», — зауважив міністр агрополітики України Микола Сольський.
Тим часом у Варшаві в канцелярії премʼєра пройшла польсько-українські міжурядові консультації. Українську делегацію очолює премʼєр-міністр України Денис Шмигаль. На зустрічі обговорили низку питань, зокрема блокаду кордону і протести фермерів.
Шмигаль розповів, що на зустрічі піднімалося питання ситуації на кордоні та торгівлю в агросекторі.
«Очікуємо від Польщі конкретних відповідей на запропоновані нами кроки. Уже більша частина з них виконана. Очікуємо заборону Єврокомісією транзиту й експорту товарів із росії та Білорусі, а також погодження нашої угоди про спільний контроль на пунктах пропуску», — наголосив Шмигаль.
Україна розраховує, що сьогоднішні консультації матимуть результат і допоможуть знайти шляхи врегулювання проблемних питань між країнами.
Прикордонна служба України на тлі цих перемовин повідомила, що польські протестувальники тимчасово розблокували пункт пропуску «Угринів — Долгобичув». На перетин кордону очікують 120 вантажівок. Безперешкодний пропуск орієнтовно триватиме до 2 квітня.
- Від листопада 2023 року поляки періодично блокують пункти пропуску на кордоні з Україною. Польські перевізники, а потім і фермери з різною тривалістю перешкоджають руху вантажівок, вимагаючи від своєї влади та Євросоюзу поліпшення умов праці та преференцій. Вони просять про заборону імпорту сільськогосподарської продукції з України, яка не відповідає нормам ЄС, повернення дозвільної системи для українських перевізників, дотацій на добрива, компенсацій акцизу на пальне, виплат субсидій та мають інші вимоги, які до України не мають стосунку.
- Україна вважає закиди щодо своєї продукції безпідставними й називає це політичним питанням.