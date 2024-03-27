Посли ЄС домовилися про продовження лібералізації торгівлі з Україною

Посли країн Європейського Союзу погодили новий компроміс щодо розширення торговельних заходів для України.

Про це повідомляє головування Бельгії в Раді ЄС.

Зазначають, що рішення «забезпечить збалансований підхід між підтримкою України та захистом сільськогосподарських ринків ЄС». Тепер цей компроміс представлять Європарламенту для швидкого узгодження.

Як пише «Радіо Свобода», посли ЄС домовилися про подовження лібералізації торгівлі з Україною на умовах, що квоти й мита запроваджуватимуть з огляду на обсяги імпорту не лише у 2022 й 2023 роках, а і другому півріччі 2021-го. Це компромісна угода із, зокрема, Францією та Польщею, які вимагали включити до розрахунків увесь 2021 рік.

Тиждень тому була попередня згода Ради ЄС та Європарламенту продовжити призупинення ввізних мит і квот на український експорт до ЄС до 5 червня 2025 року на умовах, що Єврокомісія швидко реагуватиме на будь-які значні перебої на загальноєвропейському ринку чи на ринках будь-якої окремої країни ЄС через український імпорт.

Передбачене також і екстрене гальмування «чутливої ​​сільськогосподарської продукції» — мʼяса птиці, яєць, цукру, вівса, кукурудзи, крупи та меду. Тобто Єврокомісія запровадить тарифні квоти, якщо імпорт такої продукції перевищить середнє арифметичне обсягів, імпортованих у 2022 та 2023 роках — за попередньою угодою.