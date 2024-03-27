Латвія висилає російського дипломата

Міністерство закордонних справ Латвії оголосило російського дипломата Олега Зикова персоною нон грата. Тепер він має покинути державу до 10 квітня цього року.

«Міністерство закордонних справ Латвії викликало тимчасового повіреного рф Олега Зикова, якому латвійська сторона висловила категоричний протест з приводу неприпустимої та провокаційної публічної комунікації, яку посольство росії в Латвії веде протягом тривалого часу. Це грубо суперечить нормам дипломатичного спілкування за буквою і духом Віденської конвенції 1961 року», — заявили в латвійському МЗС.

Як зазначили в закордонному відомстві, попри неодноразові зауваження з боку МЗС Латвії, посольство росії продовжує некоректну публічну комунікацію, спрямовану на дискредитацію інституцій та органів державної влади і розпалювання ворожнечі в латвійському суспільстві.

Посольство росії в Латвії останнім часом не раз дозволяло собі різкі висловлювання в бік латвійської влади та правоохоронців. Наприклад, 23 березня посольство рф у Латвії подякувало місцевим, що виразили свої співчуття родинам загиблих у теракті в Crocus City Hall. Натомість у посольстві фактично звинуватили поліцейських у «безсердечності» через те, що ті забороняли місцевим жителям наближатися до дипмісії, зокрема приносити квіти й лампадки до будівлі.

«В результаті людям довелося розгортати стихійний меморіал на протилежному боці вулиці — серед антиросійських «експонатів», які розмістили латвійські націоналісти та русофоби. Не найкраще поводиться й латвійська влада, яка так і не спромоглася висловити співчуття сімʼям загиблих і засудити цей звірячий теракт. Все це наводить на думку, що в Ризі добре усвідомлюють, хто стоїть за цією кривавою розправою та схвалюють терор щодо мирного населення нашої країни», — написали в посольстві рф.