Боксер Майк Тайсон запустив лінію конопляних цукерок у вигляді погризених вух

Компанія колишнього чемпіона світу з боксу в надважкій вазі Майка Тайсона — Tyson 2.0 запустила новий продукт із конопель — їстівні прогризені вуха. У 1997 році боксер відкусив шматок вуха своєму супернику Евандеру Холіфілду під час їхнього бою за звання чемпіона WBA у важкій вазі.
Цукерки представлені в різних смаках, зокрема ягоди, кислий яблучний пунш і кавун. Їстівні вуха вже доступні в інтернет-магазині компанії, але їх уже помітили в деяких нью-йоркських диспансерах медичної марихуани, пише Sky News.
Також повідомляється, що 57-річний боксер запланував промо-тур з новим продуктом наступного місяця, одна з таких подій має відбутися на площі Таймс-сквер у Нью-Йорку.
- У знаковому бою у 1997 році, де Майк Тайсон відкусив вухо Евандеру Холіфілду, Тайсона дискваліфікували й оштрафували на $3 мільйони, а його суперник пішов з поля бою з перемогою. Майк Тайсон пішов з професійного боксу в 2005 році з 50 перемогами, включно з 44 нокаутами та шістьма поразками. Є одним із найвідоміших боксерів та володарем багатьох світових рекордів, не побитих донині.