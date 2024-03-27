Боксер Майк Тайсон запустив лінію конопляних цукерок у вигляді погризених вух

Компанія колишнього чемпіона світу з боксу в надважкій вазі Майка Тайсона — Tyson 2.0 запустила новий продукт із конопель — їстівні прогризені вуха. У 1997 році боксер відкусив шматок вуха своєму супернику Евандеру Холіфілду під час їхнього бою за звання чемпіона WBA у важкій вазі.

Майк Тайсон відкушує вухо Холіфілду

Цукерки представлені в різних смаках, зокрема ягоди, кислий яблучний пунш і кавун. Їстівні вуха вже доступні в інтернет-магазині компанії, але їх уже помітили в деяких нью-йоркських диспансерах медичної марихуани, пише Sky News.

Новий продукт компанії боксера Майка Тайсона — желейні цукерки у вигляді прогризених вух

Також повідомляється, що 57-річний боксер запланував промо-тур з новим продуктом наступного місяця, одна з таких подій має відбутися на площі Таймс-сквер у Нью-Йорку.