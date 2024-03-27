Телескоп «Джеймс Вебб» зробив знімок дуету спалахів зірок у карликовій галактиці

Космічний телескоп «Джеймс Вебб» зробив нове зображення неправильної карликової галактики I Zwicky 18, яка розташована на відстані приблизно 59 мільйонів світлових років від Землі.

Про це повідомили в Європейському космічному агентстві.

Ця галактика є типовою з тих, що населяли ранній Всесвіт, і пережила кілька раптових спалахів зореутворення. На зображенні видно дві великі області спалаху зірок у галактичному серці.

James Webb Space Telescope

Тонкі коричневі нитки, що оточують центральну область спалаху щореутворення, — це бульбашки газу, нагріті зоряними вітрами та інтенсивним ультрафіолетовим випромінюванням, яке випускають гарячі молоді зірки.

Помаранчеві плями, що оточують карликову галактику, є тьмяним сяйвом стародавніх і повністю сформованих галактик, значно віддаленіших від Землі, ніж I Zwicky 18.