У грі Fortnite зʼявився київський Майдан Незалежності — це допоможе збирати донати

Одна з найпопулярніших онлайн-ігор світу Fortnite додала собі TheDonationMap, на якій в деталях відтворений Майдан Незалежності в Києві.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Гуляючи Майданом Незалежності, гравці зможуть допомагати у відбудові України, а саме — у відновленні Прибузької амбулаторії на Миколаївщині.
Що більше часу гравець проводить на TheDonationMap, то більше грошей піде на відновлення України через фандрайзингову платформу UNITED24.
Михайло Федоров зазначив, що ідею подало французьке рекламне агентство Havas Play, а реалізував її київський Havas Dgtl Kyiv.
Fortnite розробила американська компанія Epic Games, її випустили у 2017 році.