У грі Fortnite зʼявився київський Майдан Незалежності — це допоможе збирати донати

Одна з найпопулярніших онлайн-ігор світу Fortnite додала собі TheDonationMap, на якій в деталях відтворений Майдан Незалежності в Києві.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Гуляючи Майданом Незалежності, гравці зможуть допомагати у відбудові України, а саме — у відновленні Прибузької амбулаторії на Миколаївщині.

Що більше часу гравець проводить на TheDonationMap, то більше грошей піде на відновлення України через фандрайзингову платформу UNITED24.

FEDOROV / Telegram

Михайло Федоров зазначив, що ідею подало французьке рекламне агентство Havas Play, а реалізував її київський Havas Dgtl Kyiv.

Fortnite розробила американська компанія Epic Games, її випустили у 2017 році.