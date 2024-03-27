У власність держави повернувся стародавній Успенський собор у Каневі

Суд зобовʼязав Київську митрополію УПЦ (МП) повернути в державну власність обʼєкт культурної спадщини національного значення — Успенський (Георгіївський) собор ХІІ століття.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

У 2003 році виконавчий комітет Канівської міської ради дозволив Українській православній церкві Московського патріархату оформити право власності на собор. Потім УПЦ МП зареєструвала право колективної власності на нього.

Прокурори в суді довели, що передача обʼєкту була незаконною, оскільки українське законодавство встановлює пряму заборону на відчуження памʼяток культурної спадщини, які перебувають у державній власності.

Суд визнав незаконними рішення виконкому Канівської міськради та свідоцтво про право власності на будівлю за УПЦ МП. Це скасувало і рішення, і державну реєстрацію речового права на обʼєкт культурної спадщини національного значення.

Успенський собор у Каневі — це храм часів Русі-України, його заснував у 1144 році князь Всеволод Ольгович. Орієнтовна вартість будівлі собору перевищує 8,5 мільйона гривень.