У штаті Меріленд після обвалу мосту шістьох людей вважають загиблими

Шестеро робітників зникли безвісти і вважаються загиблими після обвалу мосту Френсіса Скотта Кі в Балтіморі. На мосту в Балтіморі працювали підрядники, коли в нього врізався контейнеровоз.

Про це пише Reuters.

За словами представників Берегової охорони США та поліції штату Меріленд, активні пошуково-рятувальні операції припинили приблизно через 18 годин після аварії. Водолази стикнулися з усе більш небезпечними умовами в темних, завалених уламками корабля водах.

Контрадмірал берегової охорони Шеннон Гілріт заявив, що знайти зниклих робітників живими майже неможливо через холодну воду й тривалий час, що минув з моменту аварії. Проте полковник поліції штату Меріленд Роланд Батлер каже, що влада сподівається залучити водолазів до пошуку знову, щоб спробувати знайти останки робітників. Поліція виявила, що двоє зниклих робітників — громадяни Гватемали.

За словами чиновників, коли міст впав, на ньому було вісім людей. Щонайменше двох вдалося врятувати — одного доставили в лікарню, а потім виписали.

Балтімор — один з найбільш завантажених портів США з відправки автомобілів. У 2023 році приватні та громадські термінали порту обслужили понад 847 тисяч авто і легких вантажівок. Це більше, ніж у будь-якому іншому порту США.

Судно Dali завдовжки майже 290 метрів врізалося в опору мосту, після чого стався обвал. Воно зазнало миттєвої втрати тяги та кинуло якорі в рамках аварійних процедур перед зіткненням. Зазначається, що всіх 22 членів екіпажу корабля знайшли.

Влада США працюватиме над встановленням того, як саме сталася аварія — розгляне і дослідить будування мосту та його конструкцію, чи не було там порушень правил безпеки. Точна сума, необхідна для відновлення мосту Френсіса Скотта Кі, поки що невідома.