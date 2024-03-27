У Кремлі швидко зробили Україну винною в теракті під Москвою, бо вчинити інакше означало б поразку. Огляд іноземних медіа 26 березня

Видання The New York Times проаналізувало російське інформаційне поле невдовзі після теракту в Crocus City Mall. Не минуло й доби, як російські чиновники почали звинувачувати в цьому злочині Україну. Попри свідчення та прямі заяви представників «Ісламської держави», що за теракт відповідальні вони, росіяни наполягають, що за подіями стоїть Київ ― і також, можливо, колективний Захід. При цьому кращого доказу цьому, як те, що злочинці тікали в напрямку України (вже спростованого заявами самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, що спершу терористи планували виїхати в його країну), у росії не знайшли.

За словами опитаних виданням експертів із політики Кремля, це очікувана поведінка режиму ― навіть якщо не брати до уваги те, що росія перебуває у стані війни з Україною й тамтешні чиновники мають стимул скидати все на ворога. У росії робили так і раніше, пише медіа. Так, коли у 2004 році сталась трагедія в Беслані, що забрала життя 330 людей, російські офіційні особи та медіа приділили основну увагу не тому, що нападники були з понівеченої російськими військами Чечні, а тому, що вони нібито переховувались у Грузії. Скинути провину на зовнішні сили Кремль прагне й тепер.

Визнання ж ситуації такою, яка вона є, ослабить позиції російської влади одразу в кількох площинах. Визнання, що в росії зʼявилось іще одне джерело небезпеки ― ісламські радикальні сили ― додасть хаосу в життя країни й доведе, що російські силовики погано контролюють внутрішню безпекову ситуацію. Також це відверне увагу від війни з Україною ― а таке розпорошення сил Москві наразі невигідне. Із Бесланом було так само: визнати, що за захопленням школи стоять лише чеченці й це реакція народу на нелюдську політику щодо республіки, означало тоді послабити кремлівські позиції, пише медіа. Тому про що б не свідчили факти, російське керівництво вже готове призначити винного в цій трагедії ― і це Україна.

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