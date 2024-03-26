Дмитро Кулеба закликав дати Україні більше систем Patriot і розповів про «роздратовані коментарі» Німеччини щодо надання ракет Taurus

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтервʼю Politico наголосив на необхідності України отримати додаткові системи ППО Patriot, оскільки росія посилила обстріли балістичними ракетами.

«Дайте нам кляті Patriot. Якби у нас було достатньо систем протиповітряної оборони, а саме Patriot, ми б змогли захистити від руйнування не лише життя наших людей, але й нашу економіку», — сказав він.

Дмитро Кулеба подякував за підтримку України, однак він стурбований тим, що війна затягується, а союзники «повертаються до звичного способу ведення політики». Дії союзників не завжди збігаються з їхньою риторикою: зброю дають із запізненням чи в недостатній кількості, а і взагалі не дають.

Водночас союзники говорять, що Україна відступає, Україна не може перемогти, а потім запитують себе, навіщо їм надавати Україні зброю, яка «змінить правила гри».

«Уся ця картина реальності, яку ви собі малюєте, є наслідком одного простого факту — що українські солдати не мають достатньої кількості зброї, тому що ви її не надали», — додав Кулеба.

Як приклад він навів Німеччину, від якої Україна щоразу отримує «роздратовані коментарі» на запитання про далекобійні ракети Taurus. Україна просить у Німеччини Taurus з кінця травня 2023 року. Проти виступає канцлер Олаф Шольц — він каже, що передача цих ракет може втягнути Німеччину в прямий конфлікт із росією. Також він побоюється, що Україна зможе бити ракетами Taurus по російських територіях.

«Я прекрасно розумію, що європейці не звикли до ідеї війни, але це недбалість, яку європейці просто не можуть собі дозволити, — ні собі, ні своїм дітям. Україна може перемогти. Але якщо Україна програє, путін не зупиниться», — наголосив Кулеба.

Очільник МЗС України не підтвердив інформацію медіа про заклики США припинити бити по нафтопереробних заводах у росії. Медіа писали, що Штати нібито побоюються, що удари українських безпілотників піднімуть світові ціни на енергоносії.