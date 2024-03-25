У ніч на 31 березня Україна перейде на літній час

В Україні в ніч із суботи, 30 березня, на неділю, 31 березня, переведуть годинники на літній час — на одну годину вперед.
Це передбачає постанова Кабінету міністрів від 13 травня 1996 року.
Запровадження літнього часу є загальноприйнятою міжнародною практикою. Зокрема, у ЄС годинники також переводять у кінці березня та наприкінці жовтня (зимовий час). Це робиться відповідно до біологічного часу та заради економії електроенергії.
Тож о третій ночі 31 березня, в суботу, годинники переведуть на годину вперед, а доба 31 числа, відповідно, буде на годину коротшою.
- Перехід на літній і зимовий час регламентується постановою Кабінету міністрів, ухваленою в 1996 році. До переходу на зимовий час у жовтні українці будуть жити в часовому поясі UTC +3 (доведеться вставати на годину раніше). У 2021 році в Україні пропонували відмовитися від практики переведення стрілок кожні пів року, проте Верховна Рада не підтримала законопроєкт.
- Зараз близько 60 країн у всьому світі продовжують щорічно переводити годинники на годину вперед і назад. Більшість із них — у Європі. А в деяких країнах, наприклад у США, Канаді, Мексиці та Австралії, годинники переводять не на всій території.