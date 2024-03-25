У ніч на 31 березня Україна перейде на літній час

В Україні в ніч із суботи, 30 березня, на неділю, 31 березня, переведуть годинники на літній час — на одну годину вперед.

Це передбачає постанова Кабінету міністрів від 13 травня 1996 року.

Запровадження літнього часу є загальноприйнятою міжнародною практикою. Зокрема, у ЄС годинники також переводять у кінці березня та наприкінці жовтня (зимовий час). Це робиться відповідно до біологічного часу та заради економії електроенергії.

Тож о третій ночі 31 березня, в суботу, годинники переведуть на годину вперед, а доба 31 числа, відповідно, буде на годину коротшою.