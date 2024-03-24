CNN: Демократи готові «врятувати» Джонсона від відставки, якщо він винесе на голосування допомогу Україні

Декілька демократів у Палаті представників Конгресу США готові «врятувати» спікера Майка Джонсона від звільнення, якщо він затвердить допомогу Україні.

Про це повідомляє CNN з посиланням на демократку від Вірджинії Абігейл Спенбергер і ще кількох її колег.

Вони заявили, що в разі, якщо Джонсон дозволить проголосувати за допомогу Україні, вони допоможуть відкласти резолюцію про його відставку.

Демократ Том Суоцці, який нещодавно отримав місце в Палаті, заявив, що голосуватиме за збереження Джонсона на посаді спікера. Демократка Марсі Каптур сказала, що хоче тримати свої варіанти відкритими, і «наразі це реальне обмірковування», що, можливо, було б політично розумно «врятувати» Джонсона. Грін звинуватила спікера Палати у «зраді партії». Джонсона можуть усунути за тією ж процедурою, за якою пʼять місяців тому звільнили його попередника Кевіна Маккарті, коли республіканці збунтувалися проти його компромісу з демократами щодо запобігання «шатдауну».

Грін планує використати два тижні канікул, коли Палата представників не засідатиме, щоб зʼясувати, коли подати пропозицію про звільнення спікера.

Джонсону на тлі міжусобиць у лавах республіканців доводилося покладатися на голоси демократів, щоб прийняти деякі ключові законопроєкти, зокрема щодо урядового фінансування, який консервативні прихильники жорсткої лінії республіканців відкидають як надто ліберальний.