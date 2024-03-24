В Азербайджані археологи знайшли підтвердження існування амазонок

Під час розкопок могил у некрополі мідної доби в азербайджанській Нахічевані археологи знайшли залишки жіночих тіл, похованих зі зброєю — дуже гострими стрілами, бронзовим кинджалом, булавою, а також з прикрасами.

Про це повідомляє The Guardian.

Археологи дійшли висновку, що ці могили можуть належати амазонкам, які, ймовірно, жили чотири тисячі років тому. Ці окутані міфами войовничі жінки були відомі своїм суспільством без чоловіків і майстерністю на полі бою, зокрема вправним володінням луком і стрілами.

За стародавніми переказами, вони утворили могутню державу на чолі з царицею. Мали статевий звʼязок з представниками сусідніх племен лише для продовження роду, потім відсилали чоловіків назад. Новонароджених хлопчиків віддавали батькам або вбивали, дівчаток виховували для війни.

«Це свідчить про те, що за міфами та легендами стародавньої Греції є правда», — каже історикиня Беттані Гʼюз.

Вона зазначила, що ці знахідки суттєвіші, якщо їх повʼязати з більш ранніми відкриттями. У 2019 році останки чотирьох жінок-войовниць, похованих із наконечниками стріл і списів, знайшли в росії. А в 2017 році вірменські археологи розкопали останки жінки, яка, ймовірно, померла від бойових поранень, оскільки в її нозі знайшли наконечник стріли. На початку 1990-х років біля кордону з Казахстаном знайшли останки жінки, похованої з кинджалом.

«Цивілізація не складається з однієї могили. Якщо ми говоримо про культуру, яка, за стародавніми переказами, охоплює Кавказ і Степ, очевидно, потрібні будуть і інші останки», — каже Гʼюз.

Деякіскелети свідчать про те, що жінки активно користувалися луком і стрілами, зазначає Гʼюз.

«Їхні пальці викривлені, тому що вони часто використовували стріли. Зміни на суглобах пальців відбуваються не лише від полювання — це мала бути якась постійна, велика практика. Що дуже захоплює, то це те, що багато кісткових доказів також чітко свідчать про тривалий час, проведений у сідлі. Таз у жінок в основному відкритий, оскільки вони їздили верхи. Їхні кістки просто сформовані їхнім способом життя», — пояснила Беттані Гʼюз.

Вона зазначила, що серед прикрас є намиста з сердоліку.

«Сердолік — це напівкоштовне каміння. Його часто можна побачити на верховних жрицях чи богинях. Тож це ознака статусних жінок, як і голови булав», — сказала Гʼюз.

Знахідки мають оприлюднити у новому епізоді телеканалу Channel 4 під назвою «Шовкові шляхи та Кавказ».