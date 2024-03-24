У Гонконзі зафіксували найвищу березневу температуру за останні 140 років

У неділю, 24 березня, міська обсерваторія Гонконгу зафіксувала найвищу березневу температуру за останні 140 років, повідомляє Bloomberg.

За даними обсерваторії, максимальна зафіксована температура становила +31,5 °C — найвищий показник для березня з моменту початку спостережень у 1884 році, тоді як у північних районах міста, розташованих поблизу материкового китайського міста Шеньчжень, вона піднялася вище +32 °C.

Напередодні обсерваторія попередила, що цього року в місті очікується вища за норму середня температура, «з високим шансом потрапити в десятку найтепліших за всю історію спостережень».

Згідно зі звітом обсерваторії за минулий рік, Гонконг пережив найспекотніше літо за всю історію спостережень, середня температура в період з червня по серпень становила +29,7 °C.