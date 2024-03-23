Байден погодив фінансування уряду США до осені. Тепер Палата представників має розглянути додаткову допомогу Україні

Президент США Джо Байден підписав законопроєкт про фінансування федеральних агентств на $1,2 трильйона до кінця фінансового року (до 30 вересня). Це поклало край загрозі призупинки роботи американського уряду.

Про це йдеться в повідомленні Білого дому.

«Цей двопартійний законопроєкт фінансування, який я щойно підписав, дає змогу уряду функціонувати, інвестує в американський народ і зміцнює нашу економіку та національну безпеку», — заявив Байден.

Байден наголосив, що робота Конгресу США ще не закінчена. Тепер Палата представників має ухвалити інші законопроєкти, зокрема повʼязані з національною безпекою і безпекою на кордонах, що передбачає і допомогу Україні.

Утім, Конгрес США йде на великодню перерву. Палата розгляне допомогу Україні вже після 9 квітня.